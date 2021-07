Argentina, ora è ufficiale: Adolfo Gaich va alle Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche Adolfo Gaich tra i convocati dell’Argentina per le Olimpiadi di Tokyo. Per la verità l’attaccante del Benevento ha sempre rappresentato la punta di diamante della squadra guidata dal Ct Fernando Batista, dunque la chiamata non è mai stata in discussione. L’albiceleste affronterà nel gruppo C la Spagna, l’Egitto e l’Australia nel torneo che vedrà ai nastri di partenza 16 squadre (non c’è l’Italia, che non riuscì a staccare il pass). Per Gaich – che quando ha vestito la maglia della selezione Argentina si è sempre distinto – sarà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anchetra i convocati dell’per ledi. Per la verità l’attaccante del Benevento ha sempre rappresentato la punta di diamante della squadra guidata dal Ct Fernando Batista, dunque la chiamata non è mai stata in discussione. L’albiceleste affronterà nel gruppo C la Spagna, l’Egitto e l’Australia nel torneo che vedrà ai nastri di partenza 16 squadre (non c’è l’Italia, che non riuscì a staccare il pass). Per– che quando ha vestito la maglia della selezionesi è sempre distinto – sarà ...

