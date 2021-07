Amara, il più amato dai pm. E parte la grancassa dei giornali del "Sistema" per riabilitarlo (Di venerdì 2 luglio 2021) È ripartita la grancassa dei "giornaloni" a favore dell'attendibilità dell'avvocato Piero Amara, il principale teste d'accusa nei confronti dell'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca PalAmara nell'indagine di Perugia. Amara, come riportava ieri con dovizia di particolari il Corriere della Sera, avrebbe iniziato nei giorni scorsi una nuova proficua collaborazione. Questa volta con i magistrati di Potenza. L'avvocato siciliano, l'ideatore del "Sistema Siracusa", il sodalizio finalizzato ad aggiustare i processi e pilotare le sentenze anche al Consiglio di Stato, era stato arrestato tre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) È ripartita ladei "giornaloni" a favore dell'attendibilità dell'avvocato Piero, il principale teste d'accusa nei confronti dell'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palnell'indagine di Perugia., come riportava ieri con dovizia di particolari il Corriere della Sera, avrebbe iniziato nei giorni scorsi una nuova proficua collaborazione. Questa volta con i magistrati di Potenza. L'avvocato siciliano, l'ideatore del "Siracusa", il sodalizio finalizzato ad aggiustare i processi e pilotare le sentenze anche al Consiglio di Stato, era stato arrestato tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Amara più Firenze, Estate: 'Notti Magiche', cinema, libri e teatro al Parco d'Arte Pazzagli ... REGIA DI WOODY ALLEN) Un film fra i più riusciti del regista newyorkese, nel quale il rapporto fra sogno e realtà è perfettamente costruito in una commedia romantica e amara nello stesso tempo, che ...

L'autodistruzione dei Cinque stelle fa tremare il Pd L'amara iperbole pronunciata a caldo da un dirigente dem - Giuseppe Conte nei panni di un ... subito dopo, a non verbalizzare nulla più che l'asserita 'preoccupazione' per la situazione e per il futuro.

Ex Ilva Taranto, arrestato l'avvocato Piero Amara. Obbligo di dimora per Capristo