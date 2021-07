130 Stati si sono messi d’accordo per una tassa minima globale (Di venerdì 2 luglio 2021) Janet Yellen (foto: Federal reserve)La tassa minima mondiale procede a grandi passi verso il G-20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali di Venezia, che si terrà dall’8 all’11 luglio: sono baStati poco più di 40 giorni per raccogliere il consenso di 130 paesi intorno alle linee guida della riforma. Da quando le trattative si sono sbloccate a maggio, con la proposta di un’aliquota base del 15% da parte degli Stati Uniti, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha coordinato i negoziati fino all’incontro virtuale di giovedì. Il gruppo ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) Janet Yellen (foto: Federal reserve)Lamondiale procede a grandi passi verso il G-20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali di Venezia, che si terrà dall’8 all’11 luglio:bapoco più di 40 giorni per raccogliere il consenso di 130 paesi intorno alle linee guida della riforma. Da quando le trattative sisbloccate a maggio, con la proposta di un’aliquota base del 15% da parte degliUniti, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha coordinato i negoziati fino all’incontro virtuale di giovedì. Il gruppo ...

