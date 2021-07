Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 luglio 2021)DEL 1 LUGLIOORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; DISAGI SULLA PONTINA DOVE IL TRAFFICO È ANCORA INTENSO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PRESTARE ATTENZIONE. SEMPRE SULLA PONTINA SEGNALIAMO CODE TRA VIA DELLA SELCIATELLA E APRILIA SUD IN DIREZIONE. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA ...