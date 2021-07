Ultras | “No trust | senza vera cessione | Salernitana fuori dall’Arechi”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Duro, durissimo comunicato degliSalerno – Curva Sud Siberiano. Qui riportato integralmente: “Siamo rimasti in silenzio affinché nessuno ci strumentalizzasse. Sono arrivate le scadenze decisive. Nessuno si dolga del parlar chiaro: è fatto per gli amici. Sappiate quanto segue. Giammai grideremo Forza Gravina: la Figc è compartecipe e correa della multiproprietà, contro la quale ci siamo battutiche mai ci abbia dato ascolto. Giammai grideremo abbasso Gravina: Lotito non merita nessuna sponda, non la troverà. È giunta l’ora in cui il problema non è più solo il nostro. Gravina e Lotito stanno affogando nella ...

Se sarà, il problema multiproprietà non sarà inteso risolto, e la linea non cambierà: ... Direttivo Salerno, Centro Storico, Fedelissimi, Quelli di Milano, Vecchi77, Old Clan C. C. S. CI tifosi condannano Lotito: "Prezzo troppo alto per la cessione, ma non vogliamo perdere la A". Preoccupazione tra gli- come titola il 'Quotidiano del Sud' - dopo la "bocciatura" giunta ieri mattina dalla Federazione. Tutta colpa dell'ex proprietà: il patron non ha tenuto conto dei tifosi né della squadra. Si ...Durissimo comunicato con sette firme: "Contestazione e lotta fino alla definitiva, reale cessione, che dovrà palesemente rappresentare una rottura col passato. Intendiamo a riguardo essere semplici e ...La Salernitana dovrà consegnare entro il 3 luglio il trust alla Federcalcio. Dovrà contenere le modifiche richieste, pena la mancata iscrizione al campionato. Lotito, Mezzaroma e Fabiani si sono incon ...