Tour de France 2021 | Mark Cavendish | “Non dite il nome di Merckx Il Tour è lungo”

(Di giovedì 1 luglio 2021) 2008, 2011,: Châteauroux sorride per la terza volta a. Quest’oggi il britannico della Deceuninck-Quick Step ha scritto un’altra pagina importante della storia delde, ma anche della propria carriera, centrando la 32ma vittoria alla Grande Boucle, portandosi a soli due successi dal record di Eddy, e centrando il 50° trionfo personale in una grande corsa a tappe. Sempre più in maglia verde, dunque leader della classifica a punti, quest’oggi l’ex campione del mondo si è regalato un meraviglioso bis in volata dopo il successo di due ...

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - VincenzoVinma : RT @SkyTG24: Tour de France, causa maxi caduta: arrestata spettatrice - SpazioCiclismo : Anche oggi sospiro di sollievo e tutti portano a termine la tappa #TDF2021 -

17.42de, sesta tappa a Cavendish E' un affare per velocisti la 6a tappa del, corta (161km) e tutta pianeggiante. La firma sulla Tours - Chateauroux la mette il 36enne britannico Mark ...DIRETTADE2021: MARK CAVENDISH HA VINTO LA 6TAPPA Mark Cavendish ha vinto la sesta tappa Tours - Chateauroux delde2021 , che come prevedibile si è risolta con una volata di gruppo a ...Adesso il record di Merckx è a sole 2 vittorie, mentre le vittorie totali nei Grandi Giri per il ciclista britannico sono 50.La sesta tappa del Tour de France (Tours – Chateauroux, 160 km) vede il bis di Mark Cavendish, che trova il successo numero 32 in carriera al Tour, sconfiggendo in volata Jasper Philipsen e Nacer Bouh ...