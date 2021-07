Tour de France 2021 | il borsino dei favoriti della tappa di oggi | Merlier e Cavendish | i primattori

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nuova occasione per i velocisti nell’odierna sestadelde, las-Châteauroux di 144 chilometri. Iprincipali per il successo sono Tim, il quale dovrebbe fare la volata per l’Alpecin-Fenix con Jasper Philipsen che tornerà a recitare il ruolo di ultimo uomo, e la maglia verde Mark(Deceuninck-Quick Step). I due sprinter in questione, al momento, hanno vinto una frazione a testa e sembrano essere i più veloci del lotto. Va fatta grande attenzione, inoltre, anche a un redivivo Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), ...

Lo sloveno Tadej Pogacar, campione uscente, con il tempo di 32' netti e a una media di 51 km/h, ha vinto la 5/a tappa del 108/odedi ciclismo, una cronometro individuale da Changé a Laval Espace Mayenne, lunga 27,2 chilometri. L'olandese Mathieu Van der Poel ha conservato la maglia gialla di leader della ...La cronometro La quinta tappa la vince Tadej Pogacar, il giovane fuoriclasse dell'Uae Team Emirates vincitore dell'anno scorso e vittorioso in questo 2021 della Liegi - Bastogne - Liegi, grazie ad una prova che ha confermato le doti straordianre di un ciclista bravissimo in montagna che in pianura grazie ad ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE PERCORSO, ALTIMETRIA E FAVORITI TAPPA DI OGGI (GIOVEDI' 1° LUGLIO) LA CRONACA DELLA CRONOMETRO LE PAGELLE DELLA CRON ...Nuova occasione per i velocisti nell'odierna sesta tappa del Tour de France 2021, la Tours-Châteauroux di 144 chilometri. I favoriti principali per il successo sono Tim Merlier, il quale dovrebbe fare ...