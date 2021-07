Temptation Island, primi attacchi di gelosia: la reazione di Tommaso (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella prima puntata di Temptation Island 2021 è subito emersa la folle gelosia di Tommaso nei confronti della compagna Valentina: in tanti sui social hanno definito esagerata la sua reazione. (screenshot video)È partita ufficialmente la nuova edizione di Temptation Island, con nuove coppie pronte ad affrontare l’ormai famoso “viaggio nei sentimenti”. Ieri, mercoledì 1 luglio è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della trasmissione registrando il 21% di share con circa 3 milioni di spettatori. La prima coppia che al momento sembra aver fatto più ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella prima puntata di2021 è subito emersa la folledinei confronti della compagna Valentina: in tanti sui social hanno definito esagerata la sua. (screenshot video)È partita ufficialmente la nuova edizione di, con nuove coppie pronte ad affrontare l’ormai famoso “viaggio nei sentimenti”. Ieri, mercoledì 1 luglio è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della trasmissione registrando il 21% di share con circa 3 milioni di spettatori. La prima coppia che al momento sembra aver fatto più ...

Advertising

Teleblogmag : Torna #temptationisland e si riaccende #canale5 #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere s… - sognandoilmare_ : @zaynluvs_ dobbiamo guardare Temptation island insieme - _itstaeiltimee_ : RT @innamoratae: temptation island era stato già fatto - Mariachiara_28 : RT @psychobizzle: ??| Harry e 0livia sono in Italia per partecipare come concorrenti a Temptation Island - RHCPepper2 : Comunque ridiamo e scherziamo per Temptation Island ma quando uscivo più della metà dei disadattati che voleva prov… -