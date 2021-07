Temptation Island 2021: chi è l’ex marito di Valentina, prima di Tommaso? FOTO (Di giovedì 1 luglio 2021) Durante la prima puntata di Temptation Island 2021, la coppia formata da Valentina e Tommaso ha attirato l’attenzione e le critiche dei telespettatori: scopriamo, adesso, chi è l’ex marito della donna, nominato da Bisciglia! Di seguito tutti i dettagli e le FOTO. Leggi anche: Temptation Island 2021, Valentina e Tommaso: Cognome, età, lavoro, Instagram Temptation Island 2021: Valentina... Leggi su donnapop (Di giovedì 1 luglio 2021) Durante lapuntata di, la coppia formata daha attirato l’attenzione e le critiche dei telespettatori: scopriamo, adesso, chi èdella donna, nominato da Bisciglia! Di seguito tutti i dettagli e le. Leggi anche:: Cognome, età, lavoro, Instagram...

Advertising

Diregiovani : Tommaso pazzo di gelosia per Valentina: #ElettraLamborghini e #GuendalinaTavassi commentano la coppia di… - GraceOwlRowling : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - VAS_APPENINN_ : RT @SharonStyless: “Si taglia i capelli perché sa che li sta perdendo” Harry a temptation island parlano di te - giorgiadipalo : RT @temptation_ooc: Il primo “SCHIFO” in Temptation Island.?? #TemptationIsland - jungwoossnoopy : @SVNSETAE__ Ho voluto partecipare a Temptation Island perché Yoongi non è un caso che mi piace Direi di sì -