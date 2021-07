Tale e quale show, la rivoluzione di Carlo Conti: quali teste saltano, chi arriva (Di giovedì 1 luglio 2021) Tale e quale show scalda i motori. Per la nuova stagione televisiva, che vedrà il ritorno di Carlo Conti in prima serata di venerdì rigorosamente su Rai 1, arriva un nuovo appuntamento: rivoluzione toTale a Tale e quale show. Andiamo per gradi. Sembra, dalle indiscrezioni di TvBlog, che potrebbero essere arruolati Cristiano Malgioglio e Christian De Sica (in passato aveva già preso parte al programma). Ma, chiaramente, si tratta di spifferate. Al momento non dovrebbe essere confermato Vincenzo Salemme, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)scalda i motori. Per la nuova stagione televisiva, che vedrà il ritorno diin prima serata di venerdì rigorosamente su Rai 1,un nuovo appuntamento:to. Andiamo per gradi. Sembra, dalle indiscrezioni di TvBlog, che potrebbero essere arruolati Cristiano Malgioglio e Christian De Sica (in passato aveva già preso parte al programma). Ma, chiaramente, si tratta di spifferate. Al momento non dovrebbe essere confermato Vincenzo Salemme, che ...

Advertising

BITCHYFit : Stefania Orlando conferma Tale e Quale Show e svela: 'Alfonso Signorini mi voleva come opinionista, ma ho rifiutato… - MondoTV241 : 'Tale e Quale Show' caos giuria, al momento confermata solo la Goggi #taleequaleshow - AndreaScheniniA : @SusiBallabio78 Lo so. SEMPRE visto tale e Quale - SaraMemm : @GiusCandela Farà 'Tale e quale show' - ReTwitStorm_ita : #Stefania #Orlando #Concorrente di Tale e #Quale Show: «Ero #Stata #Scartata in #Passato, questa volta non sono nem… -