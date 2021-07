Stefania Orlando conferma Tale e Quale Show e svela: “Alfonso Signorini mi voleva come opinionista, ma ho rifiutato” (Di giovedì 1 luglio 2021) Stefania Orlando questa settimana è stata intervistata da Alberto Dandolo per Oggi. Dopo aver confermato la sua partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti, ha annunciato di aver rifiutato il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip. “Mi è stato offerto, confermo e ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa“. Al suo posto arriverà Sonia Bruganelli ed un’altra ex gieffina che ha partecipato alla precedente edizione, ovvero Adriana Volpe. A settembre Stefania Orlando ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 luglio 2021)questa settimana è stata intervistata da Alberto Dandolo per Oggi. Dopo averto la sua partecipazione adi Carlo Conti, ha annunciato di averil ruolo daal Grande Fratello Vip. “Mi è stato offerto, confermo e ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa“. Al suo posto arriverà Sonia Bruganelli ed un’altra ex gieffina che ha partecipato alla precedente edizione, ovvero Adriana Volpe. A settembre...

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - ilariasweet94 : RT @nosleep_____: Io che leggo la Mediaset chi ha preferito a Stefania Orlando per la domenica pomeriggio #tzvip #sovip - francy_265 : RT @elenaneiguaii: STEFANIA ORLANDO TI AMO SEMPRE PIÙ L'ELFO SFANCULATO CE LO MERITAVAMO ECCOME - sononatanera : Stefania Orlando e Alba Parietti come concorrenti confermate e forse Malgioglio e Orietta in giuria se è un sogno non svegliatemi - Ilsuperbo89 : Quindi che provini fanno a #taleequaleshow se non l'hanno neanche provinata stavolta?Come li scelgono i concorrenti… -