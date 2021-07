Serie A, quattro arbitri dismessi per motivi tecnici. Promosso “alla memoria” De Santis (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Aia ha reso noti, come apprende l’Ansa, gli avvicendamenti nei quadri degli arbitri di Serie A e Serie B della CAN unica. Gli arbitri dismessi dalla CAN A-B sono quattro: Daniel Amabile di Vicenza, Lorenzo Illuzzi di Molfetta, Ivan Robilotta di Sala Consilina e Riccardo Ros di Pordenone, tutti per motivi tecnici. Promossi in cinque dalla CAN PRO alla CAN A-B: Andrea Colombo di Como, Francesco Cosso di Reggio Calabria, Matteo Marcenato di Genova, Gianpiero Miele di Nola, Luca Zufferli di Udine. Da ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Aia ha reso noti, come apprende l’Ansa, gli avvicendamenti nei quadri deglidiA eB della CAN unica. GliCAN A-B sono: Daniel Amabile di Vicenza, Lorenzo Illuzzi di Molfetta, Ivan Robilotta di Sala Consilina e Riccardo Ros di Pordenone, tutti per. Promossi in cinque dCAN PROCAN A-B: Andrea Colombo di Como, Francesco Cosso di Reggio Calabria, Matteo Marcenato di Genova, Gianpiero Miele di Nola, Luca Zufferli di Udine. Da ...

