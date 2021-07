Schmidt lancia la proposta della "tassa del panino" per le città d'arte (Di giovedì 1 luglio 2021) Potrebbe essere definita una "tassa del panino": «Sarebbe giusto introdurre una tassazione aggiuntiva per i locali di street food, insomma quelli che non offrono ai propri clienti spazio e tavolini ma... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 luglio 2021) Potrebbe essere definita una "del": «Sarebbe giusto introdurre unazione aggiuntiva per i locali di street food, insomma quelli che non offrono ai propri clienti spazio e tavolini ma...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Sarebbe giusto introdurre una tassazione aggiuntiva per i locali di street food che non offrono spazio e tavolini'… - Massimi47715989 : Schmidt lancia la proposta della 'tassa del panino' per le città d'arte - Cronaca - ANSA - CatelliRossella : Schmidt lancia la proposta della 'tassa del panino' per le città d'arte - Cronaca - ANSA - ChiaraZn : La fissa per il #decoro e le misure repressive oggi ce l'ha il direttore degli #Uffizi Eike Schmidt, che vorrebbe p… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: 'Sarebbe giusto introdurre una tassazione aggiuntiva per i locali di street food che non offrono spazio e tavolini' per c… -