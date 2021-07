Salernitana, la Serie A è a rischio: ultras furiosi, il comunicato è durissimo (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ sempre più caos in casa Salernitana, la Serie A è a rischio. A tenere banco è ancora la cessione del club, le regole non permettono la doppia proprietà e Claudio Lotito è presidente sia della Salernitana che della Lazio. Si dovrà procedere con la cessione del club campano, le trattative non sono però nella fase calde. E’ stato proposto un trust, ma che non è stato accettato dalla Figc e l’iscrizione al prossimo torneo italiano è in dubbio. I tifosi della Salernitana chiedono chiarezza e hanno pubblicato un duro comunicato rivolto al presidente Lotito e al numero 1 della Figc ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ sempre più caos in casa, laA è a. A tenere banco è ancora la cessione del club, le regole non permettono la doppia proprietà e Claudio Lotito è presidente sia dellache della Lazio. Si dovrà procedere con la cessione del club campano, le trattative non sono però nella fase calde. E’ stato proposto un trust, ma che non è stato accettato dalla Figc e l’iscrizione al prossimo torneo italiano è in dubbio. I tifosi dellachiedono chiarezza e hanno pubblicato un durorivolto al presidente Lotito e al numero 1 della Figc ...

