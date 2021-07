Salernitana | gli ultras tuonano | “Non ci piacerebbe la mancata iscrizione | fidatevi”

(Di giovedì 1 luglio 2021) La tifoseria organizzata legata allaha pubblicato un comunicato ufficiale sulla situazione del club, dopo la proposta di trust da parte di Claudio Lotito. Il rifiuto della Figc ha reso complesso e incerto il futuro della compagine campana, con la permanenza in Serie A, dopo la promozione dal campionato cadetto, sempre più in bilico. Di seguito un estratto della lettera composta daglisalernitani: “Siamo rimasti in silenzio affinché nessuno ci strumentalizzasse. Sono arrivate le scadenze decisive. Nessuno si dolga del parlar chiaro: è fatto per gli amici. Sappiate quanto segue. Giammai grideremo Forza Gravina: la Figc è compartecipe e ...

Commenta per primo Bocciata, dalla Figc , la proposta di trust, laora ha tempo fino al 3 luglio, alle 20, per cambiare proprietà. Nel frattempo, è ... è fatto peramici. Sappiate quanto ...Domenica 4 luglio s'invitano tuttiarmatori di Salerno ad unirsi a quanti in tutta Italia ... A gennaio 2021 inaugura la nuova sede operativacon il nuovo Centro Antiviolenza Leucosia in ...La tifoseria organizzata legata alla Salernitana ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla situazione del club, dopo la proposta di trust da parte di Claudio Lotito. Il rifiuto della Figc ha reso co ...La Salernitana non riesce a trovare una via d'uscita, è l'onorevole Cirielli rivela che ci sarà presto un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza.