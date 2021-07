Salernitana, gli ultras minacciano in caso di mancata iscrizione: “Non vi piacerebbe sapere cosa succederà” (Di giovedì 1 luglio 2021) La Salernitana non è ancora certa di giocare nel campionato di Serie A per la prossima stagione, pur avendo conquistato la promozione sul campo, a causa della multiproprietà. Una situazione di incertezza (il 3 luglio la nuova scadenza fissata dalla Figc) che naturalmente stanca i tifosi salernitani, che hanno fatto sentire attraverso un comunicato la propria voce. Siamo rimasti in silenzio affinché nessuno ci strumentalizzasse. Sono arrivate le scadenze decisive. Nessuno si dolga del parlar chiaro: è fatto per gli amici. Sappiate quanto segue. Giammai grideremo Forza Gravina: la Figc è compartecipe e correa della multiproprietà, contro la quale ci siamo battuti senza che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Lanon è ancora certa di giocare nel campionato di Serie A per la prossima stagione, pur avendo conquistato la promozione sul campo, a causa della multiproprietà. Una situazione di incertezza (il 3 luglio la nuova scadenza fissata dalla Figc) che naturalmente stanca i tifosi salernitani, che hanno fatto sentire attraverso un comunicato la propria voce. Siamo rimasti in silenzio affinché nessuno ci strumentalizzasse. Sono arrivate le scadenze decisive. Nessuno si dolga del parlar chiaro: è fatto per gli amici. Sappiate quanto segue. Giammai grideremo Forza Gravina: la Figc è compartecipe e correa della multiproprietà, contro la quale ci siamo battuti senza che ...

