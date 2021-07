Renault lancia nuova Captur con tecnologia E-Tech Hybrid 145

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 luglio 2021) Modello emblematico per la marcae per l’industria automotive,è diventato in breve tempo dal lancio nel 2013 una success story in Francia ed Europa, con oltre 1,5 milioni di unità vendute, di cui oltre 214.000 nel nostro Paese, dove nel 2020 si è classificato come il SUV di segmento B più venduto a clienti privati, nonchè il modello plug-inpiù venduto. Oggi il marchio francese, in collaborazione conF1 Team, aggiunge laibrida E-, all’origine di oltre 150 brevetti e premiata da L’Argus (Premio Speciale della Giuria 2021) e da Autobest ...