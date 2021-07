PSG, Mbappé non vuole rinnovare il contratto: i dettagli (Di giovedì 1 luglio 2021) Kylian Mbappé non avrebbe intenzione, per il momento, di rinnovare il suo contratto con il PSG in scadenza nel 2022 Dopo la delusione a Euro 2020, con il rigore decisivo sbagliato contro la Svizzera, ora per Kylian Mbappé c’è da risolvere la questione futuro. Il gioiello francese ha infatti il contratto in scadenza con il PSG il 30 giugno 2022. Un solo anno di contratto e tante sirene di mercato intorno a lui. Secondo quanto riportato da L’Equipe, Mbappé non avrebbe intenzione di rinnovare e prolungare il suo accordo con il club parigino. L’attaccante ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Kyliannon avrebbe intenzione, per il momento, diil suocon il PSG in scadenza nel 2022 Dopo la delusione a Euro 2020, con il rigore decisivo sbagliato contro la Svizzera, ora per Kylianc’è da risolvere la questione futuro. Il gioiello francese ha infatti ilin scadenza con il PSG il 30 giugno 2022. Un solo anno die tante sirene di mercato intorno a lui. Secondo quanto riportato da L’Equipe,non avrebbe intenzione die prolungare il suo accordo con il club parigino. L’attaccante ...

Ultime Notizie dalla rete : PSG Mbappé Mbappè, futuro tutto da scrivere: comunicata al Psg la decisione di non rinnovare Un'ipotesi ovviamente da scongiurare per il PSG, che comunque non ha intenzione di vendere il giocatore in questa sessione di mercato e (in caso di mancato accordo) lo lascerebbe andare soltanto al ...

Calcio: Mbappé pronto a restare al Psg ma senza rinnovo Dal canto suo il presidente Nasser Al Khelaifi porterà avanti la sua opera di convincimento nel tentativo di trattenere Mbappé oltre il 2022 e anche per questo correrà il rischio di perderlo a zero ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera Un'ipotesi ovviamente da scongiurare per il, che comunque non ha intenzione di vendere il giocatore in questa sessione di mercato e (in caso di mancato accordo) lo lascerebbe andare soltanto al ...Dal canto suo il presidente Nasser Al Khelaifi porterà avanti la sua opera di convincimento nel tentativo di trattenereoltre il 2022 e anche per questo correrà il rischio di perderlo a zero ...