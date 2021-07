Preghiera di oggi 1° luglio alla Madonna della Foppa (Di giovedì 1 luglio 2021) oggi si ricorda l’apparizione della Madonna della Foppa. Preghiamo insieme Maria ricordando cosa avvenne allora. Era il 1° luglio 1558, quando due bambine pascolavano le pecore nel bergamasco, in una valle chiamata La Foppa. Arrivata la sera, le bambine furono colte da grande sete, e non sapendo cosa fare si misero a pregare. A quel L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 1 luglio 2021)si ricorda l’apparizione. Preghiamo insieme Maria ricordando cosa avvenne allora. Era il 1°1558, quando due bambine pascolavano le pecore nel bergamasco, in una valle chiamata La. Arrivata la sera, le bambine furono colte da grande sete, e non sapendo cosa fare si misero a pregare. A quel L'articolo proviene da La Luce di Maria.

