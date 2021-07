Napoli, Salvini: per me Maresca è il candidato migliore (Di giovedì 1 luglio 2021) "Maresca penso sia il candidato migliore per rilanciare la città e spero che lo pensino tutti gli alleati del centrodestra". Così Matteo Salvini, sulla scelta del candidato a sindaco di Napoli. 1 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) "penso sia ilper rilanciare la città e spero che lo pensino tutti gli alleati del centrodestra". Così Matteo, sulla scelta dela sindaco di. 1 ...

