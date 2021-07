Moto contro auto | Piergianni a 17 anni Lo strazio dei genitori sul luogo dell’incidente

(Di giovedì 1 luglio 2021) Padova è sotto choc per la morte del 17enneCesarato morto nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 giugno in un incidente stradale in via Chiesanuova. A quanto si apprende il ragazzo era alla guida della suaYamaha 125, si è violentemente scontrato con un furgone (guidato da un 47enne risultato negativo all’alcoltest) all’incrocio con via Cesalpino. Nonostante i sanitari del Suem 118 abbiano provato per oltre quaranta minuti a rianimare il 17enne per lui non c’è stato nulla da fare. Disperato, il padre di, Nicola Cesarato, ha urlato: “E’ tutta colpa mia che gli ho regalato la ...

Advertising

bornjuventino : RT @ilCittadinoLodi: Si schianta con la moto contro un camion, muore 27enne a Melegnano - cronaca_news : Melegnano (Milano), moto contro camion della spazzatura: morto 27enne - statodelsud : Incidente a Soncino, moto contro betoniera: morto motociclista 55enne - Pino__Merola : Incidente a Soncino, moto contro betoniera: morto motociclista 55enne - blogsicilia : #1luglio #cremona Motocicletta contro betoniera, morto 55enne - -

Ultime Notizie dalla rete : Moto contro

Quest'ultimo si è schiantatoil tir guidato da Bartolomei, che già era in fiamme perché era finitoil camion che lo precedeva. Indagini in corso e mezzi sequestrati.... da parte di quattro equipaggi in auto e in; per accertare l'eventuale stato di ebbrezza degli automobilisti, gli operatori hanno utilizzato l'etilometro, nel rispetto delle misurela ...Per l'uomo, un 41enne, si è reso necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Immediati i soccorsi ...Schianto mortale in moto ieri sera pochi minuti dopo le 19 in via Chiesanuova a Padova. Ha perso la vita uno studente diciassettenne, Piergianni Cesarato. Secondo quanto ricostruito dagli ...