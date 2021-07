Marica Pellegrinelli dimentica Eros Ramazzotti con Marco Borriello?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021): è amore? Il gossip sta impazzendo: da Diva e Donna, a Chi Magazine, passando per Nuovo, tutte le riviste di cronaca rosa hanno pubblicato negli ultimi tempi alcuni stati secondo i quali non ci sarebbe alcun dubbio. Tra l’ex die il noto ex calciatore di Milan, Roma e Juventus è scoccata la scintilla. L’ultimo avvistamento in ordine cronologico è quello recentissimo al Cala Pass Beach Club di Ibiza per festeggiare il compleanno di(nato il 18 giugno 1982). Al momento i due non hanno commentato anche se, dopo ...