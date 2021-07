M5s con Conte, il 25 luglio di Grillo. Ipotesi sfiducia al Garante. E Di Maio? (Di giovedì 1 luglio 2021) Tira aria da 25 luglio. Beppe Grillo è il primo a capirlo tanto che in serata irrompe con un video per “richiamare il M5s all’unità”. Per parlare “con il cuore” a chi adesso “lo disprezza”. Ma per ribadire pure che Conte “è inadatto”. I colonnelli per la prima volta stanno attaccando il grande capo, che “attraversò lo Stretto a nuoto”. Vito Crimi, gerarca minore e piccolo Dino Grandi, maneggia ordini del giorno. Titolo: sfiducia al Garante. La sfida tra Conte e Grillo si muove a distanza di centinaia di chilometri e dalle rispettive case. Entrambi non hanno cariche ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Tira aria da 25. Beppeè il primo a capirlo tanto che in serata irrompe con un video per “richiamare il M5s all’unità”. Per parlare “con il cuore” a chi adesso “lo disprezza”. Ma per ribadire pure che“è inadatto”. I colonnelli per la prima volta stanno attaccando il grande capo, che “attraversò lo Stretto a nuoto”. Vito Crimi, gerarca minore e piccolo Dino Grandi, maneggia ordini del giorno. Titolo:al. La sfida trasi muove a distanza di centinaia di chilometri e dalle rispettive case. Entrambi non hanno cariche ...

