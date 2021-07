Lorenzo Bozano, ‘il biondino della spider rossa’ del caso Sutter, è morto nuotando: me lo ricordo bene (Di giovedì 1 luglio 2021) Me lo ricordo bene, Lorenzo Bozano, morto il 30 giugno a 76 anni mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia di Bagnaia, all’isola d’Elba, probabilmente per un infarto, e condannato all’ergastolo per il rapimento e il conseguente omicidio della tredicenne Milena Sutter, figlia dell’industriale svizzero naturalizzato italiano, Arturo Sutter (quello della cera Emulsio). Lo vedevo spesso, Bozano, a fine anni ’60-primi ’70 in piazza Orsini, nella zona di Albaro, a Genova, al “bar del pappagallo” (c’era davvero un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Me loil 30 giugno a 76 anni mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia di Bagnaia, all’isola d’Elba, probabilmente per un infarto, e condannato all’ergastolo per il rapimento e il conseguente omicidiotredicenne Milena, figlia dell’industriale svizzero naturalizzato italiano, Arturo(quellocera Emulsio). Lo vedevo spesso,, a fine anni ’60-primi ’70 in piazza Orsini, nella zona di Albaro, a Genova, al “bar del pappagallo” (c’era davvero un ...

