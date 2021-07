L’amore di Lady Diana per le borse in bambù di Gucci e l’omaggio della maison (Di giovedì 1 luglio 2021) Lady Diana aveva un debole per la borsa Gucci con il manico in bambù. La indossava in ogni occasione, abbinandola ad ogni look, passando dal tubino nero a jeans e camicia. E quel suo amore non è passato inosservato. Quest’oggi, 1 luglio 2021, Lady D avrebbe compiuto 60 anni e la maison italiana ha voluto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 luglio 2021)aveva un debole per la borsacon il manico in. La indossava in ogni occasione, abbinandola ad ogni look, passando dal tubino nero a jeans e camicia. E quel suo amore non è passato inosservato. Quest’oggi, 1 luglio 2021,D avrebbe compiuto 60 anni e laitaliana ha voluto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

