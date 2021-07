Italia-Repubblica Dominicana | semifinale Preolimpico basket | programma | orario | tv | streaming

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sarà laa sfidare l’aldi Belgrado. Nella lotta che di fatto determina l’unica vera eliminata, finora, del torneo serbo, gli uomini di coach Melvyn Lopez prevalgono per 94-67 sulle Filippine mandando tre uomini in doppia cifra. Sarà dunque un’altra lotta con vista oltreoceano, quella azzurra: i dominicani non solo hanno nettamente travolto i filippini, ma hanno anche saputo mettere in difficoltà la Serbia, salvata soltanto dalla difficoltà che chiunque nel girone ha avuto in termini di capacità di limitare Boban Marjanovic. Gli azzurri, dopo 17 minuti davvero brutti, si sono ripresi ...

Sarà la Repubblica Dominicana a sfidare l'Italia in semifinale al torneo preolimpico di basket in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia. A caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, oltre ai ...Sarà la Repubblica Dominicana a sfidare l'Italia al Preolimpico di Belgrado. Nella lotta che di fatto determina l'unica vera eliminata, finora, del torneo serbo, gli uomini di coach Melvyn Lopez preva ...