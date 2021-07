Istat | nel I trim reddito famiglie +1 | 5% | potere acquisto +0 | 9%

(Di giovedì 1 luglio 2021) In crescitad'delle. Nel primoestre ildisponibile delleconsumatrici è aumentato dell'1,5% rispetto alestre precedente, mentre i consumi ...

Advertising

fainformazione : Istat, i conti di AP, società e famiglie nel I trimestre 2021 Nel primo trimestre 2021 , riporta l'Istat, l' inde… - fainfoeconomia : Istat, i conti di AP, società e famiglie nel I trimestre 2021 Nel primo trimestre 2021 , riporta l'Istat, l' inde… - giomo2 : RT @Radio1Rai: ??#Istat Il reddito disponibile delle famiglie italiane (1,5%) e il potere d'acquisto (0,9%), dopo il calo registrato nel qua… - Radio1Rai : ??#Istat Sempre nel primo trimestre 2021 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al #Pil è… - IRSonline73 : RT @welforum: Secondo @istat_it nel 2020 sono oltre 2 milioni le famiglie italiane in povertà assoluta, particolarmente colpiti i nuclei co… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat nel

L'rende noto che il Conto delle Amministrazioni pubbliche (AP), e le stime relative alle ...primo trimestre 2021 l'indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 13,1% (10,6% ......9%."Il reddito disponibile delle famiglie e il potere d'acquisto, dopo il calo registrato... ha commentato l'. 1 luglio 2021Lo comunica l'Istat, aggiungendo che il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,9%. "Il reddito disponibile e il potere d'acquisto, dopo il calo ...Domande dal 1° luglio per l'ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA: di seguito requisiti, procedura e calcolo. I dettagli sono nella circolare INPS n. 94 del 30 giugno.