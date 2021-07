Inter, finisce l’era Pirelli sulla maglia: quanto ha investito (Di giovedì 1 luglio 2021) A partire da oggi, giovedì 1° luglio, Pirelli non è più lo sponsor di maglia dell’Inter. Si chiude – almeno per quanto riguarda la sponsorizzazione della divisa da gioco – una collaborazione durata ben 26 anni. Ora i nerazzurri cercano un nuovo partner, che dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti e che molto probabilmente sarà annunciato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) A partire da oggi, giovedì 1° luglio,non è più lo sponsor didell’. Si chiude – almeno perriguarda la sponsorizzazione della divisa da gioco – una collaborazione durata ben 26 anni. Ora i nerazzurri cercano un nuovo partner, che dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti e che molto probabilmente sarà annunciato L'articolo

