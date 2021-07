Immissioni in ruolo docenti 2021: da quali graduatorie, chi ha la precedenza, quali percentuali. [SCARICA PDF e presentazione PPT] (Di giovedì 1 luglio 2021) Le Immissioni in ruolo docenti per l'a.s. 2021/2, si articoleranno in ordinarie e straordinarie. Queste ultime sono previste dal decreto legge n. 73/2021. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 2021: da quali graduatorie, chi ha la precedenza, quali percentuali. SCARICA PDF e presentazione PPT . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) Leinper l'a.s./2, si articoleranno in ordinarie e straordinarie. Queste ultime sono previste dal decreto legge n. 73/. L'articoloin: da, chi ha laPDF ePPT .

Advertising

ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2021, da oggi 1 luglio si parte in Lazio. LE ISTRUZIONI ed elenco candidati - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2021: da quali graduatorie, chi ha la precedenza, quali percentuali. [SCARICA PDF e pre… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021: da quali graduatorie, chi ha la precedenza, quali percentuali. [SCARICA PDF e pre… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021, da oggi 1 luglio si parte in Lazio. LE ISTRUZIONI - infoitinterno : Immissioni in ruolo, docenti di sostegno chiedono eliminazione o riduzione del vincolo dei 36 mesi di servizio. Pet… -