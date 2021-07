Il 38% delle donne nel mondo ha subito abusi online | il primo piano di Facebook | Google | TikTok e Twitter per contrastarli

(Di giovedì 1 luglio 2021) Più di una donna su tre, il 38%a livello globale, hadirettamente. Per arginare questo fenomenohanno deciso di impegnarsi per combattere glinei confrontisulle loro piattaforme. L’annuncio dell’iniziativa, co-fondata da uno dei padri di Internet, Tim Berners Lee, è arrivato durante il Generation Equality ForumNazioni Unite a Parigi sulla spinta della una lettera-appello di ...

powerpibio : @Marko_Morandi @borghi_claudio Io non ho capito il senso della tirata finale collettiva pro eutanasia, quando abbia… - VivereGubbio : Saldi: Federconsumatori, 'Incertezza e crisi pesano sulle vendite promozionali'. Il 38% delle famiglie effettuerà a… - VivereSpoleto : Saldi: Federconsumatori, 'Incertezza e crisi pesano sulle vendite promozionali'. Il 38% delle famiglie effettuerà a… - VivereTerni : Saldi: Federconsumatori, 'Incertezza e crisi pesano sulle vendite promozionali'. Il 38% delle famiglie effettuerà a… - viverefoligno : Saldi: Federconsumatori, 'Incertezza e crisi pesano sulle vendite promozionali'. Il 38% delle famiglie effettuerà a… -

Ultime Notizie dalla rete : 38% delle

Questure sul web

...dipendenti pubblici che hanno più di 62 anni oggi sono 540mila e 198mila quelli che hanno oltre... sia sulla riqualificazionerisorse umane già presenti, mettendo in atto processi di ...... riguardo alla cura dei propri figli, il 77%intervistate sente di partecipare ad un mondo ... sat/com 01 - Lug - 21 13:SponsorMILANO - Il Pulsee Energy Index - osservatorio sulle abitudini degli italiani realizzato da Pulsee, l'operatore di luce e gas ad uso domestico green e digitale, in collaborazione con la società di ric ...Gli sconti al via dal 1° luglio in Sicilia, poi dal 3 luglio entrano nella maggior parte d'Italia. Spesa media previsa intorno ai 150 euro. Intanto la ...