Francia, petizione per ripetere la sfida con la Svizzera: “Parata Sommer su Mbappé non regolare” (Di giovedì 1 luglio 2021) In Francia non ci stanno e dopo la sconfitta contro la Svizzera è nata una petizione per rigiocare gli ottavi di finale di Euro 2020. Alla base della richiesta il rigore di Mbappé e la Parata di Sommer che, secondo almeno 240 mila persone che hanno già firmato, non sarebbe stata regolare: “Durante i rigori del match Francia-Svizzera il portiere Sommer non era sulla sua linea al momento del tiro di Mbappé”. Non ci sono però speranze, visto che arbitro e Var hanno valutato sul campo quanto accaduto. ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Innon ci stanno e dopo la sconfitta contro laè nata unaper rigiocare gli ottavi di finale di Euro 2020. Alla base della richiesta il rigore die ladiche, secondo almeno 240 mila persone che hanno già firmato, non sarebbe stata: “Durante i rigori del matchil portierenon era sulla sua linea al momento del tiro di”. Non ci sono però speranze, visto che arbitro e Var hanno valutato sul campo quanto accaduto. ...

