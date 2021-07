Famiglia di cinghiali davanti alla Farnesina, una continua vergogna per l’immagine di Roma (video) (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma sempre più invasa dai cinghiali. Li abbiamo visti in periferia, al centro, ma non si erano mai visti scorrazzare davanti al ministero degli Esteri. Fino a quando un automobilista non è riuscito a filmare una Famiglia di ungulati, con madre e una mezza dozzina di cuccioli al seguito, mentre grufolano a ridosso della strada su un’area verde. A pochi metri dallo stadio Olimpico Il video dura solo pochi secondi. Ma sono sufficienti per comprendere dove si trovino i cinghiali. Si nota infatti la “sfera grande”, la scultura realizzata da Arnaldo Pomodoro che impreziosisce il piazzale della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021)sempre più invasa dai. Li abbiamo visti in periferia, al centro, ma non si erano mai visti scorrazzareal ministero degli Esteri. Fino a quando un automobilista non è riuscito a filmare unadi ungulati, con madre e una mezza dozzina di cuccioli al seguito, mentre grufolano a ridosso della strada su un’area verde. A pochi metri dallo stadio Olimpico Ildura solo pochi secondi. Ma sono sufficienti per comprendere dove si trovino i. Si nota infatti la “sfera grande”, la scultura realizzata da Arnaldo Pomodoro che impreziosisce il piazzale della ...

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia cinghiali Cinghiali a spasso nei giardini della abitazioni di via Labanca Continuano ad arrivare segnalazioni su nuovi avvistamenti di cinghiali in città. L'ultimo in ordine di tempo riguarda una famiglia di cinghiali a spasso nei giardini di via Labanca a Campobasso. Gli animali sono stati ripresi in pieno giorno mentre velocemente si apprestavano a sfuggire alla vista dei presenti. Continua ...

Manuel Portioli e il progetto Vandring, un paesaggio culturale abitato da connessioni inedite Vorrei veramente poter scrivere cose del "tipo siamo tutti una grande famiglia interdipendente", ma ... Roma non ha registrato così tanti turisti cinghiali dal 476 d. C. (quando scrivo sono cupo e me ...

Famiglia di cinghiali davanti alla Farnesina, una continua vergogna per l'immagine di Roma... Secolo d'Italia Invasione di cinghiali a Roma, ancora una segnalazione alla sindaca Raggi sui social Ancora una segnalazione di cinghiali in giro per la Capitale. Non è la prima volta che avviene, ma sembra ormai che Roma sia invasa da questi animali selvatici che si spostano in cerca di ...

“Una famiglia di cinghiali a spasso tra via Genova e via Belluno” "Una famiglia di cinghiali a spasso tra via Genova e via Belluno". Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Francesco D'Angelo Lampignano ...

