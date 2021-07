F1, Valtteri Bottas: “Penso che saremo più vicini alle Red Bull. Le nuove gomme? Non è detto che ci aiuteranno” (Di giovedì 1 luglio 2021) Valtteri Bottas non vuole mollare la presa sulla sua stagione, e lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il finlandese, dopo il podio ottenuto nel primo capitolo della doppietta del Red Bull Ring, parte con rinnovata fiducia in visto del secondo weekend di Spielberg e lo fa per diversi motivi. In primo luogo per provare a centrare la prima vittoria stagione (dopo quattro terzi posti totali in questo campionato), in secondo per rendersi utile in favore del compagno in vista del durissimo duello con Max ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021)non vuole mollare la presa sulla sua stagione, e lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il finlandese, dopo il podio ottenuto nel primo capitolo della doppietta del RedRing, parte con rinnovata fiducia in visto del secondo weekend di Spielberg e lo fa per diversi motivi. In primo luogo per provare a centrare la prima vittoria stagione (dopo quattro terzi posti totali in questo campionato), in secondo per rendersi utile in favore del compagno in vista del durissimo duello con Max ...

Advertising

AlePassanti : Valtteri #Bottas si dice fiducioso in vista dell #AustrianGP ma le nuove gomme Pirelli… - OA_Sport : #F1, Valtteri #Bottas: “Penso che saremo più vicini alle Red Bull. Le nuove gomme? Non è detto che ci aiuteranno”… - Riccixrdo : Hating Daniel Ricciardo/Valtteri Bottas/Lance Stroll/Pierre Gasly - sportli26181512 : F1, GP Austria: momentaccio Bottas, non funziona nemmeno il pass. FOTO: Essere Valtteri Bottas in questo momento no… - lovelysmeplass : RT @fastricciardo: Valtteri Bottas che cerca di finire l’anno in mercedes -