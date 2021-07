Europei: azzurri arrivati in hotel a Monaco, accolti dall'entusiasmo dei tifosi (Di giovedì 1 luglio 2021) Monaco di Baviera, 1 lug. - (Adnkronos) - Gli azzurri sono arrivati nell'hotel che li ospiterà a Monaco di Baviera dove domani sera sfideranno, all'Allianz Arena, il Belgio nei quarti di finale dll'Europeo. Roberto Mancini e i suoi ragazzi sono stati accolti da diverse decine di tifosi italiani che si sono radunati all'esterno della struttura con sciarpe e bandiere. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)di Baviera, 1 lug. - (Adnkronos) - Glisononell'che li ospiterà adi Baviera dove domani sera sfideranno, all'Allianz Arena, il Belgio nei quarti di finale dll'Europeo. Roberto Mancini e i suoi ragazzi sono statida diverse decine diitaliani che si sono radunati all'esterno della struttura con sciarpe e bandiere.

