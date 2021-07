Docenti di Sostegno, Casa Ricorda: Manca Poco All’Inizio Della Scuola, è da Approvare L’Intervento Modificativo al Decreto Sostegni bis (Di giovedì 1 luglio 2021) Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, Ricorda che bisogna Approvare L’Intervento Modificativo al Decreto Sostegni bis che riguarda i Docenti di Sostegno. “Mancano appena due mesi ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 1 luglio 2021) Vittoria, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera,che bisognaalbis che riguarda idi. “no appena due mesi ...

