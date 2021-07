Diablo 4 in nuovi video e dettagli tra personalizzazione dei personaggi | mostri e altro

(Di giovedì 1 luglio 2021) Blizzard ha aggiornato i fan di4 conche riguardano ladeiancora. Poco fa, abbiamo appreso che nel prossimo capitolo della serie sarà consentita una completadelo e dell'armatura, e l'art director, John Mueller, ha spiegato che il titolo includerà un sistema di rendering che migliorerà sensibilmente la resa dei materiali. Blizzard ha introdotto un sistema in grado di interpretare automaticamente come i materiali ...

Continuando con il nostro impegno nel fornire aggiornamenti trimestrali sullo sviluppo di Diablo IV, e oggi arriva il nuovo blog ...Come ogni trimestre Blizzard ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo di Diablo 4, il prossimo capitolo della storica serie RPG. In Diablo 4 sarà possibile, per la prima volta nella serie, personali ...