Covid Sicilia, oggi 137 ncontagi e 4 morti: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 137 i nuovi contagi da Covid 19 registrati oggi, 1 luglio, in Sicilia, 4 morti e 279 pazienti dimessi o guariti. Nell’isola si contano 3.885 positivi – 146 in meno rispetto a ieri – e di questi 151 sono ricoverati in regime ordinario, 18 in terapia intensiva e 3.716 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 137 i nuovi contagi da19 registrati, 1, in, 4e 279 pazienti dimessi o guariti. Nell’isola si contano 3.885 positivi – 146 in meno rispetto a ieri – e di questi 151 sono ricoverati in regime ordinario, 18 in terapia intensiva e 3.716 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Covid Sicilia, oggi 137 ncontagi e 4 morti: bollettino 1 luglio: I dati della Regione - italiaserait : Covid Sicilia, oggi 137 ncontagi e 4 morti: bollettino 1 luglio - LiveSicilia : Covid, 137 nuovi positivi: Sicilia prima regione per contagi - sanitainsicilia : Covid, i contagi in Sicilia: 137 nuovi positivi, 4 i morti - NewSicilia : +++ZONA ROSSA IN SICILIA+++ Una nuova #zonarossa in #Sicilia per #Covid: ecco cosa dispone l'ordinanza di Musumeci… -