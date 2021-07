Covid Russia oggi, 672 morti: bollettino record da febbraio (Di giovedì 1 luglio 2021) Nuovo record di morti per Covid in Russia. Il bollettino ufficiale oggi fa riferimento a 672 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore: non erano mai stati così tanti nel Paese dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati delle autorità russe riportati dall’agenzia Tass riportano 23.543 nuovi casi accertati di Covid-19, con il totale salito a 5.538.142 contagi e 135.886 morti dall’inizio della pandemia. La Tass sottolinea come il dato odierno sui nuovi casi sia il più preoccupante dallo scorso 17 gennaio. Mosca, stando al bollettino ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Nuovodiperin. Ilufficialefa riferimento a 672 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore: non erano mai stati così tanti nel Paese dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati delle autorità russe riportati dall’agenzia Tass riportano 23.543 nuovi casi accertati di-19, con il totale salito a 5.538.142 contagi e 135.886dall’inizio della pandemia. La Tass sottolinea come il dato odierno sui nuovi casi sia il più preoccupante dallo scorso 17 gennaio. Mosca, stando al...

