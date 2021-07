Covid, Regno Unito: impennata di casi legati alla variante Delta (Di giovedì 1 luglio 2021) impennata di casi legati alla variante Delta del Covid nel Regno Unito: nelle ultime 24 ore altri 26.068 nuovi positivi Alimentati al 99% dall’aggressiva variante Delta, importata dall’India, nuovo picco di contagi Covid-19 nel Regno Unito: altri 26.068 casi nelle ultime 24 ore su quasi 900 mila tamponi analizzati ed è record per il Paese dal 23 gennaio. Si tratta di una nuova impennata anche se l’effetto ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 luglio 2021)didelnel: nelle ultime 24 ore altri 26.068 nuovi positivi Alimentati al 99% dall’aggressiva, importata dall’India, nuovo picco di contagi-19 nel: altri 26.068nelle ultime 24 ore su quasi 900 mila tamponi analizzati ed è record per il Paese dal 23 gennaio. Si tratta di una nuovaanche se l’effetto ...

