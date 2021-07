Covid, 882 nuovi casi e 21 decessi in 24 ore (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue, anche se lentamente, la crescita dei casi di Covid-19 in Italia. I nuovi positivi, secondo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, sono 882, in crescita di 106, ciò però a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 188.474, determinando un tasso di positività che si attesta allo 0,46%. In lieve calo i decessi, 21 (-3). I guariti sono 1.941 mentre gli attualmente positivi scendono sotto i 50 mila, per l'esattezza sono 49.358, in flessione di 1.083.I guariti sono 1.941, mentre gli attualmente positivi scendono sotto i 50 mila, per l'esattezza sono 49.358, in flessione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue, anche se lentamente, la crescita deidi-19 in Italia. Ipositivi, secondo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, sono 882, in crescita di 106, ciò però a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 188.474, determinando un tasso di positività che si attesta allo 0,46%. In lieve calo i, 21 (-3). I guariti sono 1.941 mentre gli attualmente positivi scendono sotto i 50 mila, per l'esattezza sono 49.358, in flessione di 1.083.I guariti sono 1.941, mentre gli attualmente positivi scendono sotto i 50 mila, per l'esattezza sono 49.358, in flessione di ...

