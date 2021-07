Concorsi truccati Regione Lazio, arrestato segretario provinciale del Pd (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Concorsi truccati in Regione Lazio: arrestato il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli. Corruzione e riveLazione di segreto d’ufficio. Con queste accuse la polizia e la Guardia di finanza di Latina hanno arrestato l’ex senatore ed ex consigliere regionale Moscardelli e il dirigente della Asl locale Claudio Rainone. Entrambi sono ai domiciliari. Rainone peraltro era già stato raggiunto da analoga misura cautelare lo scorso 21 maggio. Le indagini sui Concorsi truccati Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug –inildel Pd Claudio Moscardelli. Corruzione e rivene di segreto d’ufficio. Con queste accuse la polizia e la Guardia di finanza di Latina hannol’ex senatore ed ex consigliere regionale Moscardelli e il dirigente della Asl locale Claudio Rainone. Entrambi sono ai domiciliari. Rainone peraltro era già stato raggiunto da analoga misura cautelare lo scorso 21 maggio. Le indagini suiLe ...

