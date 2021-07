Colpo di Mediaset: si aggiudica Coppa Italia e Supercoppa (Di giovedì 1 luglio 2021) Euro 2021 è entrato nella fase decisiva, ma il pensiero dei club è rivolto anche alla prossima stagione. Nel frattempo arrivano interessanti aggiornamenti sul fronte diritti tv. Nel dettaglio Mediaset si è aggiudicata la visione della Coppa Italia per il prossimo triennio, nel pacchetto anche la SuperCoppa Italiana, intesa raggiunta per 48,2 milioni di euro a stagione. E’ stata superata la proposta della Rai che conserverà i diritti radiofonici per 400mila euro a stagione. Si tratta di un vero Colpo per la Serie A che incasserà 48,6 milioni in media annui. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) Euro 2021 è entrato nella fase decisiva, ma il pensiero dei club è rivolto anche alla prossima stagione. Nel frattempo arrivano interessanti aggiornamenti sul fronte diritti tv. Nel dettagliosi èta la visione dellaper il prossimo triennio, nel pacchetto anche la Superna, intesa raggiunta per 48,2 milioni di euro a stagione. E’ stata superata la proposta della Rai che conserverà i diritti radiofonici per 400mila euro a stagione. Si tratta di un veroper la Serie A che incasserà 48,6 milioni in media annui. L'articolo ...

Advertising

Boboj29 : Diritti tv, colpo Mediaset: Coppa Italia e Supercoppa italiana La Lega Serie A accetta la proposta del biscione per… - AndreaInterNews : #Esclusiva: colpo #Mediaset, che acquista i diritti della Coppa Italia senza dover cedere #Hakimi al #PSG. Subito u… - infoitcultura : Anna Tatangelo che colpo: per lei nuovi scenari in Mediaset. I dettagli - Chris_ItaArg : Stavolta è Dazn a subire un brutto colpo perdendo Pardo e Callegari che saranno in esclusiva a Mediaset. Adesso Daz… - xjsekhmet : RT @GPasqui: Alessia Marcuzzi che lascia Mediaset è un colpo inaspettato -