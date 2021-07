COLPACCIO COLOGNO! LA COPPA ITALIA PASSA A MEDIASET PER IL PROSSIMO TRIENNIO

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 1 luglio 2021)Cologno ai danni della Rai.si è aggiudicata i diritti televisivi dellae della Superna per le prossime tre stagioni. Secondo quanto ha appurato Calcio e Finanza, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe offerto 48,2 milioni all’anno per il, acquistando tutti i diritti presenti nel bando (sia in chiaro che pay). La Rai ha mantenuto invece i diritti radiofonici con una offerta pari a 400mila euro a stagione in media. Complessivamente, quindi, la Serie A incasserà 48,6 milioni a stagione in media per ...