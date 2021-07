(Di giovedì 1 luglio 2021) Laundi». Il ministro Roberto, in un’intervista alla Stampa, lo spiega: «Quella è una mia frase che Grillo ha poi ripetuto. Vuol dire che per cambiare il nostro sistema e ridurre il suo impatto ambientale bisogna fare cambiamenti radicali che hanno un prezzo. Di conseguenza dovremo far pagare molto la CO2 con conseguenze, ad esempio, sulla bolletta elettrica». E a Grillo che dice di nonsoddisfatto e che dal suo ministero si aspettava di più, risponde: «Io sono un tecnico scelto dal ...

Advertising

Linkiesta : Cingolani avverte che la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue - AMarco1987 : Cingolani avverte che la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue - tanzmax : #cingolani avverte che la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue E' la premiata ditta #DraghyMatty Avvertiti siete! - fracapone59 : RT @Linkiesta: Cingolani avverte che la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue - dorasperti : Cingolani avverte che la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue -

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani avverte

Linkiesta.it

La transizione ecologica "potrebbe essere un bagno di sangue". Il ministro Roberto, in un'intervista alla Stampa , lo spiega: "Quella è una mia frase che Grillo ha poi ... Però,, il ...Dedica un passaggio al ministro della Transizione Ecologica Roberto, che definì "uno dei ... "Io sono il custode di una storia da cui non si prescinde",il garante. Lui e Grillo, con ...Il ministro spiega che «per cambiare il nostro sistema e ridurre il suo impatto ambientale bisogna fare cambiamenti radicali che hanno un prezzo. Di conseguenza dovremo far pagare molto la CO2 con con ...Il ministro Roberto Cingolani firma un decreto che non concede la proroga della fine lavori di messa a norma dal 30 giugno prossimo al 31 gennaio 2021 chiesta da Ilva in amministrazione straordinaria ...