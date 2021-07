Chiara Gualzetti, il gip incastra il killer: capace di intendere e volere (Di giovedì 1 luglio 2021) Il giovane assassino di Chiara Gualzetti non è folle ma ha agito con coscienza: cos’ha scritto il giudice che lo ha interrogato “Vita regolare costantemente condotta”, “ambiente familiare sostanzialmente adeguato” e tentativi di nascondere le tracce. Sono queste alcune delle parole usate dal Gip che ha interrogato il sedicenne accusato di aver ucciso Chiara Gualzetti per sostenere che non c’è follia nel gesto compiuto dal ragazzo (reo confesso) e che è pienamente nella sua capacità di intendere e di volere. Della stessa opinione è l’avvocato della famiglia che ha parlato ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il giovane assassino dinon è folle ma ha agito con coscienza: cos’ha scritto il giudice che lo ha interrogato “Vita regolare costantemente condotta”, “ambiente familiare sostanzialmente adeguato” e tentativi di nascondere le tracce. Sono queste alcune delle parole usate dal Gip che ha interrogato il sedicenne accusato di aver uccisoper sostenere che non c’è follia nel gesto compiuto dal ragazzo (reo confesso) e che è pienamente nella sua capacità die di. Della stessa opinione è l’avvocato della famiglia che ha parlato ...

