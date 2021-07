Chi è Stefano Pagani, il marito di Valentina Nulli Augusti a Temptation Island con il fidanzato Tommaso Eletti (Di giovedì 1 luglio 2021) Ieri sera è iniziata la nuova edizione di Temptation Island. In queste ore il popolo del web è già impazzito per uno dei protagonisti della nuova edizione: Tommaso Eletti. Lui è il giovane fidanzato di Valentina Nulli Augusti, di ben 20 anni più vecchia, che prima di incontrarlo era già stata sposata con un altro uomo. Stefano Pagani è l’ex marito della concorrente del reality estivo di Canale 5 e in passato Valentina gli ha dedicato parole molto romantiche, che sicuramente farebbero ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Ieri sera è iniziata la nuova edizione di. In queste ore il popolo del web è già impazzito per uno dei protagonisti della nuova edizione:. Lui è il giovanedi, di ben 20 anni più vecchia, che prima di incontrarlo era già stata sposata con un altro uomo.è l’exdella concorrente del reality estivo di Canale 5 e in passatogli ha dedicato parole molto romantiche, che sicuramente farebbero ...

Advertising

stefano_romani : RT @fratotolo2: Per chi si stesse chiedendo perché arrivano così tanti bengalesi in Italia dalla #Libia, lo spiego nella mia inchiesta del… - VitaC53 : RT @Schmit_Henri: @ggargiulo3 @StefanoFeltri Si ma se l’incentivo a scopo vale solo o soprattutto per chi spende molto, non è una misura so… - stefano_alessi : Andate avanti così, la “telecronaca aperta”va benissimo , ognuno può esporre i propri pensieri basta aver rispetto… - Montespan17 : RT @latwittipe: Io non ho partecipato alla colletta per #Malika,ma se lo avessi fatto, lo avrei fatto con la solida convinzione che poteva… - Stefano_Gri : RT @MatteoRichetti: Il Ministro Cartabia riferirà al Parlamento perché è una donna con un alto senso dello Stato. Chi dovrebbe dare spiegaz… -