Carnevali | «Locatelli? Con la Juve non siamo entrati nei dettagli | ci sono anche offerte dall’estero»

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Tutti Convocati", su Radio 24. "Se penso da dove abbiamo iniziato a Sassuolo 9 anni fa, un po' di risultati li stiamo ottenendo. Questi Europei ci stanno dando grandi soddisfazioni". Su Locatelli, obiettivo di mercato della Juventus: "Non si tratta di essere morbidi in trattativa, con la Juve ottimo rapporto, ancora non siamo entrati nei dettagli per lasciar tranquillo Locatelli all'Europeo, non abbiamo neanche parlato coi procuratori.

