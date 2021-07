Carabinieri caserma Levante di Piacenza | 12 anni all' appuntato Montella Tutte le condanne

(Di giovedì 1 luglio 2021) Arrivano leper gruppo deidelladiche l'anno scorso, in pieno lockdown, vennero accusati di spaccio di droga e tortura. Giuseppe, l'...

I cinquecondannati furono arrestati il 22 luglio dell'anno scorso dopo una lunga indagine della Guardia di Finanza: erano tutti a processo per spaccio di droga, abuso d'ufficio, . - - >Sono 5 idellaLevante di Piacenza, andati a processo con rito abbreviato , che ricordiamo garantisce la riduzione di un terzo della pena. I militari erano accusati di torture, ...Giovedì i cinque carabinieri della caserma “Levante” di Piacenza che erano stati arrestati a luglio del 2020 sono stati condannati: 12 anni per Giuseppe ...Nel dibattito tra body cam sì e indentificazione no chi ci rimette? Tutti: forze dell'ordine, cittadini, fiducia nelle istituzioni e nel sistema giuridico. Cosa può cambiare ce lo dice l'Europa.