Canada, dopo i 50 gradi, ora la cittadina di Lytton brucia per davvero. Popolazione evacuata. Sindaco: “Città in fiamme” (Di giovedì 1 luglio 2021) I residenti di Lytton, cittadina canadese vicino a Vancouver e fulcro dell’ondata di caldo che sta flagellando zone del paese e degli Stati Uniti, hanno ricevuto un ordine di evacuazione emesso dal Sindaco. L’avviso fa seguito al diffondersi di incendi favoriti dalle altissime temperature. In alcuni casi le fiamme si sono diffuse in solo 15 minuti costringendo molti a lasciare le loro case senza portare nulla con sé. “L’intera Città è in fiamme”, ha detto il primo cittadino Jan Polderman a Cbc News parlando di fiamme alte più di un metro. I grandi incendi in corso sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) I residenti dicanadese vicino a Vancouver e fulcro dell’ondata di caldo che sta flagellando zone del paese e degli Stati Uniti, hanno ricevuto un ordine di evacuazione emesso dal. L’avviso fa seguito al diffondersi di incendi favoriti dalle altissime temperature. In alcuni casi lesi sono diffuse in solo 15 minuti costringendo molti a lasciare le loro case senza portare nulla con sé. “L’interaè in”, ha detto il primo cittadino Jan Polderman a Cbc News parlando dialte più di un metro. I grandi incendi in corso sono ...

