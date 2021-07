Bonafoni-Buttari | La Monachina | per Raggi meglio voti che persone

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “‘Abbiamo chiuso anche il campo rom La’. Lo dice fiera in un tweet la Sindaca Virginia. Come rintocchi di una campana, i giorni che mancano alle elezioni suonano nella quotidianità della Giunta 5 Stelle, che per recuperare consenso ha deciso di sgomberare il campo della, al 13° Chilometro della via Aurelia, dove vivono circa una trentina di”. Così in un comunicato la consigliera Marta, capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio e presidente di Pop. “L’ordine era quello di lasciare le proprie sistemazioni entro il 30 Giugno, ...